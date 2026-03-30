Le pagelle verdazzurre Fabri solito incantatore Bene Muhic Lepri sblocca su rigore e crea tanto

Nella giornata di campionato, il portiere si è limitato a una parata su una punizione dal limite, mentre alcuni giocatori come Lepri hanno segnato su rigore e contribuito con diverse azioni offensive. Fabri si è distinto come protagonista con interventi decisivi, e Muhic ha mostrato buone prestazioni. La partita ha visto anche alcune occasioni create dal lato offensivo, senza ulteriori interventi significativi del portiere.

LAGOMARSINI 6 Domenica quasi inoperosa per lui. Deve fare solo una parata sulla punizione dal limite di Bruni al 67’. Poi qualche uscita e tanto gioco con i piedi. Si conferma una garanzia. e sono 13 clean-sheet in 28 gare fatte! MOSTI 6 Solita grande applicazione tattica. Arriva anche al tiro ad inizio ripresa. (dal 74’ Pani s.v.) MANNUCCI 7 ’Presenza mannara’ si conferma feroce in marcatura sull’uomo, guida la linea e fa anche un grandissimo lancio al 32’ per Sava, mandandolo in porta. BAJIC 6,5 Altro ’Mister Muscolo’ della retroguardia seravezzina che non sbaglia mai una partita. PUCCI 7 Alla consueta fisicità aggiunge una crescente personalità palla al piede, mettendo tanti assist a centro area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle verdazzurre. Fabri solito incantatore. Bene Muhic. Lepri sblocca su rigore e crea tanto Articoli correlati Leggi anche: PAGELLE VERDAZZURRE. Bene Mannelli e Fabri. Poco Lepri e Vanzulli Leggi anche: Le pagelle dei verdazzurri. Muhic sa disegnare calcio. Fabri entra in tutte le azioni