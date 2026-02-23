pagelle verdazzurre bene mannelli e fabri poco lepri e vanzulli

Mannelli e Fabri ottengono voti alti, mentre Lepri e Vanzulli ricevono valutazioni più basse, dimostrando una prestazione non uniforme. Lagomarsini si distingue per sicurezza con i piedi e nelle parate, in particolare con un intervento decisivo al 55’. La partita si anima con alcune azioni chiave, mentre altri giocatori faticano a mantenere costanza. La gara prosegue con intensità, lasciando spazio a nuove opportunità da sfruttare.