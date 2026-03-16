Le pagelle dei verdazzurri evidenziano le prestazioni dei giocatori durante la partita. Lagomarsini si mantiene stabile, senza intervenire sui gol subiti, mentre Fabri si distingue per aver segnato e aver partecipato attivamente alle azioni del Seravezza. Muhic, invece, è riconosciuto per la capacità di interpretare il calcio con sensibilità.

LAGOMARSINI 6. Sostanzialmente inoperoso, nulla può sulle due reti. FABRI 6,5 Non è magic come altre volte, comunque segna e mette il piede in quasi tutte le azioni del Seravezza. BAJIC 5,5 Non Il consueto muro difensivo, pesano gli episodi dei due gol. MUHIC 6.5 In una giornata non al top della squadra, disegna calcio con la consueta sapienza. LEPRI 6 Ottimo nella costruzione, un po’ meno nella finalizzazione. PUCCI 5,5 Gioca molto bene per 40 minuti, poi troppo spazio a Boriosi sul 2-1. BEDINI 6 Il voto è la media tra il primo ed il secondo tempo. TOGNONI MARCO 5,5 Dall’inizio dopo molte settimane cala alla distanza. MANNELLI 5,5 L’autorete macchia una prestazione fin lì più che sufficiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle dei verdazzurri. Muhic sa disegnare calcio. Fabri entra in tutte le azioni

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