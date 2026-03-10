Pagelle Bacchin altro assist dalla panchina Tumbarello che salvataggio

Durante la partita, il portiere ha mostrato sicurezza, commettendo qualche errore senza rischiare troppo. Un difensore ha ritrovato il posto in campo dopo diverse assenze, mentre un altro ha fornito un assist dalla panchina che ha portato un risultato importante. Un altro intervento decisivo sotto porta ha contribuito a mantenere il pareggio.

GEMELLO 6 Qualche leggerezza ma senza conseguenze. CALAPAI 6 Ritrova una maglia dall'inizio dopo tante partite fuori. Si vede che non è brillante e per questo cerca di non strafare. RICCARDI 6 Un paio di interventi un po' teneri nella prima parte. Poi riprende la giusta concetrazione. ANGELLA 6 Non è sempre reattivo, rischia con Vitali. TOZZUOLO 6 Applicato, esegue le consegne di Tedesco senza grossa iniziativa. TUMBARELLO 6 Qualcosa di buono, altre meno. Va al tiro a inizio ripresa, di poco a lato. La cosa migliore la fa quando si immola al 25' sul tiro di Kabashi. LADINETTI 6,5 Ritrova una maglia dal primo minuto dopo lo stop nell'infrasettimanale con il Livorno.