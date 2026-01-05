Le pagelle. Knight non morde. Male Alessandrini. Gallo confusionario.

Analisi delle pagelle: Knight si distingue per impegno, anche se non riesce a incidere. Alessandrini si presenta in modo insufficiente, mentre Gallo mostra alcune difficoltà e confusione in campo. Saccaggi ottiene un 5,5, dimostrando combattività e tenacia, pur senza riuscire a cambiare l’esito della partita. Un quadro complessivo che evidenzia le performance di alcuni giocatori, senza esagerazioni o giudizi affrettati.

SACCAGGI 5,5 Grinta e determinazione non gli fanno difetto, ci prova e lotta fino alla fine ma il risultato finale non lo aiuta. JOHNSON 5,5 Tenta, a modo suo, di tenere in piedi la baracca ma le sue sparate non sempre vanno a bersaglio. KNIGHT 4 Una partita da dimenticare sotto tutti i punti di vista. Buva lo metterà di fatto fuori squadra. DELLOSTO 5,5 Alla fine fa sempre di più di ciò che ti aspetti, dovrebbe trovare maggiore continuità. ZANOTTI 5,5 Una doppia-doppia (16 punti e 11 rimbalzi) che purtroppo non porta la vittoria alla squadra ma per lui una prova incoraggiante. MAGRO 5 Meglio in difesa che in attacco dove non riesce ad incidere più di tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

