LE PAGELLE Caponi premiato sventa una rete E Leo evita il ko

Durante la partita, il portiere ha mostrato alcune incertezze, ma è riuscito a salvare il risultato due volte nella prima metà della ripresa. L'attaccante ha evitato il ko con un intervento decisivo, mentre un altro giocatore ha ottenuto un punteggio di 6. La partita si è conclusa con queste valutazioni, evidenziando alcune difficoltà e interventi chiave di singoli giocatori.

SARACCO 6. Incerto in alcune situazioni, salva due volte il risultato alla mezzora del secondo. LEO 6. Al 50’ della ripresa evita il ko deviando con la testa una conclusione a porta vuota. PIANA 6. Rientra dopo 4 gare e il Pontedera non subisce reti. SAPOLA 6. Scende in campo poche ore dopo il rientro dalla gara con la nazionale e gioca come se niente fosse. MBAMBI (34’ st) 5,5. Una svirgolata in disimpegno crea pericoli alla sua difesa. CERRETTI 6. Un po’ più confusionario che in altre occasioni. KABASHI 5. Da lui ci aspetta sempre un colpo di magia, che però non arriva. Pericoloso solo in una circostanza. MANFREDONIA (28’ st) 5,5. Troppo precipitoso quando forza le conclusioni al tiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Caponi (premiato) sventa una rete. E Leo evita il ko Articoli correlati Le pagelle. Michielan sorpreso sul gol ma poi evita il raddoppio. Barbera e Noccioli impalpabili. Andolfi fa scena mutaMICHELAN 5 (nella foto) Sorpreso dal gol in avvio, evita il raddoppio in un paio di situazioni ma anche da segnalare anche qualche errore in uscita... Leggi anche: Fiorentina–Milan 1-1, Nkunku evita il ko nel finale