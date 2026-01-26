Le pagelle della partita: Michielan sorpresa dal gol iniziale, ma bravo a evitare il raddoppio avversario. Barbera e Noccioli apparsi poco incisivi, mentre Andolfi ha faticato a imporsi. La prestazione complessiva evidenzia alcune lacune e momenti di difficoltà, riflettendo un incontro equilibrato e con diverse variabili da analizzare.

MICHELAN 5 (nella foto) Sorpreso dal gol in avvio, evita il raddoppio in un paio di situazioni ma anche da segnalare anche qualche errore in uscita che poteva costare caro. CONTI 5 Gli errori in impostazione non fanno più notizia. Qualche chiusura spericolata ma anche le consuete sbavature. SOMMA 5 I ritmi già bassi lui è in grado di rallentarli ulteriormente eseguendo i dettami tattici che stanno facendo sprofondare il Siena in quello che, numeri alla mano è il peggior campionato da oltre 50 anni. ZANONI 5 Vedi Conti con l’aggravante che la rete decisiva arriva dalla sua zona. CAVALLARI SV Ha poco più di dieci minuti in cui riesce comunque ad essere più in partita del compagno che va a sostituire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Michielan sorpreso sul gol ma poi evita il raddoppio. Barbera e Noccioli impalpabili. Andolfi fa scena muta

