Nel match tra Fiorentina e Milan, terminato 1-1, i rossoneri ottengono un punto nel finale grazie a Nkunku. La partita, che sembrava indirizzata verso la vittoria dei padroni di casa, si è conclusa con un pareggio che lascia comunque una certa soddisfazione, anche se non risolve pienamente le esigenze della classifica. Un risultato che testimonia la tenacia di entrambe le squadre e la competitività del confronto.

Il Milan esce dal Franchi con un punto strappato più che conquistato. Il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina arriva nel finale, quando la partita sembrava ormai indirizzata verso i viola, e lascia una sensazione ambigua: utile per il morale, insufficiente per la classifica. Il gol di Christopher Nkunku in pieno recupero evita una sconfitta che avrebbe pesato, ma non cancella i limiti mostrati da un Milan discontinuo, capace di colpire solo a sprazzi. Fiorentina più pronta, Milan a corrente alternata. L’impatto sulla gara è della squadra di Paolo Vanoli. La Fiorentina entra in campo con aggressività, lavora bene sulle corsie e costringe i rossoneri a una gestione sporca del pallone. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Fiorentina–Milan 1-1, Nkunku evita il ko nel finale

Leggi anche: Fiorentina–Milan 1-1, Nkunku evita il ko nel finale

Leggi anche: Fiorentina-Milan 1-1 (90?): Nkunku e Maignan salvano il Diavolo nel finale | Serie A News

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fiorentina–Milan 1-1 Nkunku salva i rossoneri nel recupero; Fiorentina–Milan 1-1 Nkunku evita il ko nel finale.

Pagelle Fiorentina-Milan 1-1, i voti: disastro Estupinan e salvagente Nkunku - 1 al termine di una partita che ha visto i rossoneri riuscire a pareggiare i conti nel finale con un gol di Nkunku che ha raggiunto i viola avanti ... calciomercato.it