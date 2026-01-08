Le pagelle della giornata sportiva evidenziano le performance di alcuni protagonisti. De Ketelaere si distingue come un elemento di grande intelligenza in campo, mentre Zappascosta si conferma un punto di riferimento costante. Zalewski si conferma un fattore chiave. Tra i giudizi, Carnesecchi riceve un 7 per il suo contributo decisivo, e Scalvini si distingue con una prestazione solida in difesa.

CARNESECCHI 7. Primo tempo da spettatore, poi decisivo per evitare l’1-2 del Bologna. SCALVINI 6,5. Buona prestazione difensiva. Evita il pari bolognese deviando su Heggem DJIMSITI 6,5. Partita attenta, sempre in anticipo su Dallinga, guida la difesa con autorità. AHANOR 6,5. Non ancora maggiorenne, a volte irruente, ma sfiora il gol e annulla Orsolini. ZAPPACOSTA 7. Pendolino inesauribile: ha innescato lui l’azione del primo gol. DE ROON 7. Pressa alto Ferguson, serve il passaggio bis. EDERSON 7. Vince il duello con il suo ‘predecessore’ Freuler e si fa vedere in avanti BERNASCONI 6,5. Si sta prendendo il posto da titolare a sinistra, un’altra buona partita di personalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Genio De Ketelaere. Zappascosta infinito. Fattore Zalewski

Leggi anche: Eintracht-Atalanta, le pagelle: Lookman e De Ketelaere top, 8. Male Goetze, 4,5

Leggi anche: Atalanta-Fiorentina, le pagelle: De Ketelaere fa di tutto (7,5), battaglia persa per Ranieri (5)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bologna-Atalanta 0-2, le pagelle: Krstovic è decisivo, Orsolini desaparecido. De Ketelaere e Zalewski fondamentali, Palladino super - Straordinaria la prova di Krstovic, da attaccante vero, autore di una doppietta ... eurosport.it