Spese militari Salvini prepara l’offensiva | a Meloni conviene un voto anticipato?
Matteo Salvini si prepara a un possibile rilancio delle spese militari, alimentando il dibattito politico in vista delle prossime elezioni. A meno di due anni dalla fine della legislatura, il leader della Lega si posiziona come una figura chiave nell’equilibrio del centrodestra. La questione delle spese e le eventuali strategie politiche potrebbero influenzare le scelte di Giorgia Meloni e le future alleanze di governo.
A poco meno di due anni dalla fine della legislatura, la figura del leader della Lega si staglia come una possibile minaccia all'unità del centrodestra. Il tema delle spese militari e il conseguente voto in Parlamento necessario ad approvare lo scostamento dagli obiettivi programmatici del Bilancio potrebbero garantire al Carroccio l'opportunità di un nuovo tiro mancino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Conte su La7: “Ipocrisia indecente di Meloni e Salvini sul Superbonus. Il vero buco dei conti pubblici è con le spese militari”
Leggi anche: Referendum sulla Giustizia e poi voto anticipato: Meloni potrebbe far tornare l’Italia alle urne nel 2026
“Non si diano altri soldi alla difesa”. L’offensiva leghista contro Meloni; Meloni sprint dopo manovra. Legge elettorale subito. La pace di Mattarella e le armi (a marzo) di Salvini.
Il 2026 decisivo di Meloni, i paletti della Lega sulle spese militari - Sarà un anno da "la va o la spacca", per dirla con il Financial Times. ansa.it
Giorgetti e le spese militari: «Scostamento possibile, decideranno le Camere» - La pronuncia Giancarlo Giorgetti e apre un fronte politico dentro al governo. ilmessaggero.it
Trump rilancia i titoli della difesa; Macron attacca Trump: “Basta neocolonialismo”; Istat, disoccupazione ai minimi; Giorgetti e le spese militari: “Scostamento possibile, decideranno le Camere”; Tutti vogliono i Btp italiani; I trattori contro il Mercosur; Dazi Usa, d - facebook.com facebook
Spese militari, è scontro. Giorgetti: per aumentarle serve uno scostamento x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.