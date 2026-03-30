Il governo ha presentato in Parlamento un decreto contenente misure di sostegno per i consumi energetici, mentre le imprese continuano a fare pressione per ulteriori interventi. Nel frattempo, si discute anche di un possibile prolungamento del conflitto in Medio Oriente, con implicazioni che potrebbero influenzare le risposte politiche e le politiche energetiche.

Più che i prezzi è il tempo che peserà sull’economia globale tanto che i mercati finanziari internazionali restano appesi a ogni dichiarazione ufficiale per «governare» la volatilità dei titoli. Nell’incertezza delle prospettive Citigroup ha avvertito: «Le turbolenze in Medio Oriente presentano rischi significativi al ribasso per l’economia globale che potrebbe entrare in stagflazione e cioè “crescita ostacolata e aumento dell’inflazione, anche perché le banche centrali saranno costrette ad aumentare i costi di finanziamento per arginare lo shock inflazionistico causato dal settore energetico». Per il nostro Paese, proprio gas e petrolio restano le materie prime che più pesano nelle tasche e sulle bollette dei cittadini a causa dei continui rincari. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le mosse del governo tra decreto Bollette e pressing delle imprese

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