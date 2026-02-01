Le aziende italiane chiedono al governo di approvare il decreto bollette entro febbraio. In queste settimane, molte imprese stanno facendo pressing, sottolineando la necessità di interventi rapidi per arginare i costi energetici che stanno mettendo a rischio la loro sopravvivenza.

Le imprese italiane stanno esercitando una forte pressione sul governo per l’approvazione entro febbraio del decreto sulle bollette energetiche, un provvedimento atteso per contenere l’impatto dei costi elevati sulle attività produttive. Il timore principale è che senza interventi immediati, molte aziende, soprattutto le piccole e medie, rischino di ridurre i livelli di produzione o addirittura chiudere. Il problema non riguarda solo il settore industriale, ma anche il commercio, i servizi e le imprese che operano con una forte dipendenza dall’energia elettrica e dal gas. Il calo della domanda interna, aggravato dall’inflazione e dal costo del credito, ha già messo a dura prova la sostenibilità economica di molte realtà, e l’energia rappresenta oggi uno dei principali fattori di rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imprese in pressing sull’energia: “Decreto bollette entro febbraio”

Approfondimenti su Imprese Energia

Il governo italiano si prepara a varare il Decreto Energia, con un bonus di 55 euro sulle bollette per circa 4,5 milioni di famiglie.

Le bollette delle imprese del terziario in Italia sono diventate ancora più salate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Imprese Energia

Argomenti discussi: Imprese in pressing sull’energia: Decreto bollette entro febbraio; Aree sosta al posto dei cantieri, in pressing sulle imprese edili. L'assessore Silvestri: Da febbraio incontri per accelerare le chiusure; Salta ancora lo scudo alle imprese: Nessuna immunità a chi sfrutta; Ciclone Harry, pressing del governo sulle compagnie per i rimborsi alle imprese. Ma i danni sono fuori dalle polizze catastrofali obbligatorie.

Imprese in pressing sull’energia: Decreto bollette entro febbraioElettricità Futura: famiglie e Pmi pagano tra il 6 e il 10% in più della media Ue Braccio di ferro su come finanziare la riduzione degli oneri di sistema ... repubblica.it

Ciclone Harry, pressing del governo sulle compagnie per i rimborsi alle imprese. Ma i danni sono fuori dalle polizze catastrofali obbligatorieLe assicurazioni riunite in Ania chiariscono che le mareggiate che hanno provocato 2 miliardi di danni tra Sicilia, Calabria e Sardegna non rientrano tra i cinque eventi previsti dall’obbligo di legge ... milanofinanza.it

Gronchi (Confesercenti) denuncia: «Miliardi di danni per il ciclone Harry non coperti dalle assicurazioni obbligatorie. Le diverse scadenze per le imprese creano sperequazioni». Governo in pressing sulle compagnie. di @laudellapasqua x.com

Gronchi (Confesercenti) denuncia: «Miliardi di danni per il ciclone Harry non coperti dalle assicurazioni obbligatorie. Le diverse scadenze per le imprese creano sperequazioni». Governo in pressing sulle compagnie per una soluzione. E c’è il nodo dei balnea - facebook.com facebook