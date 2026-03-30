In Italia e all’estero ci sono luoghi ideali per chi cerca di disintossicarsi e rilassarsi. Le cene e i drink influenzano il nostro organismo, e la stanchezza persistente potrebbe essere collegata ai cambiamenti stagionali, come la primavera o l’ora legale. Questi fattori contribuiscono a modificare i ritmi biologici e il livello di energia quotidiano.

Cene e drink hanno effetti sul nostro corpo. Continua stanchezza? La primavera potrebbe essere la causa (l’ora legale anche). Ma se dry January, le diete punitive poco salutari o il digiuno intermittente sono difficili da inserire in una routine serrata, è arrivato il momento di staccare la spina e rifugiarsi in una spa dove dedicarsi a detox e relax. Per prepararsi al meglio alla nuova stagione appena cominciata. Più che la destinazione, conta l’ approccio al benessere che si vuole scegliere. C’è chi cerca una pausa gentile, fatta di vapori caldi, saune, massaggi distensivi e rituali di spa che aiutano a rallentare e ritrovare equilibrio. E... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le mete, in Italia e nel mondo, dove rifugiarsi per fare detox e rilassarsi

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