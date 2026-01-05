Quali sono i viaggi più belli da fare nel 2026 | CNN esclude l’Italia dalle mete migliori
Per il 2026, CNN ha stilato una lista delle mete più interessanti per i viaggi, escludendo l’Italia. Tra le destinazioni indicate ci sono l’Australia, il Perù e la Finlandia, offrendo diverse opzioni di scoperta e avventura. Questa selezione riflette tendenze e nuove opportunità di viaggio, invitando i viaggiatori a considerare alternative affascinanti e diverse dai soliti percorsi.
Dall'Australia al Perù passando per la Finlandia, nell'elenco delle migliori destinazioni per i viaggi del 2026 stilato dalla CNN non c'è l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Quali sono i migliori viaggi da fare nel 2026 secondo la redazione di Fanpage
Leggi anche: Quali sono le mete dei mercatini di Natale più belli d'Italia
Viaggi economici 2026: ecco dove andare senza spendere troppo!
Buonasera, per i viaggi per cui non c' è ancora nessuna partenza programmata, che speranze ci sono Come/chi decide se ci sarà qualche partenza per quel viaggio o no Sono interessata alla Normandia. Grazie a chi risponderà. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.