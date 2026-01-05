Quali sono i viaggi più belli da fare nel 2026 | CNN esclude l’Italia dalle mete migliori

Per il 2026, CNN ha stilato una lista delle mete più interessanti per i viaggi, escludendo l’Italia. Tra le destinazioni indicate ci sono l’Australia, il Perù e la Finlandia, offrendo diverse opzioni di scoperta e avventura. Questa selezione riflette tendenze e nuove opportunità di viaggio, invitando i viaggiatori a considerare alternative affascinanti e diverse dai soliti percorsi.

Dall'Australia al Perù passando per la Finlandia, nell'elenco delle migliori destinazioni per i viaggi del 2026 stilato dalla CNN non c'è l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

