Quali sono i viaggi più belli da fare nel 2026 | CNN esclude l’Italia dalle mete migliori

Per il 2026, CNN ha stilato una lista delle mete più interessanti per i viaggi, escludendo l’Italia. Tra le destinazioni indicate ci sono l’Australia, il Perù e la Finlandia, offrendo diverse opzioni di scoperta e avventura. Questa selezione riflette tendenze e nuove opportunità di viaggio, invitando i viaggiatori a considerare alternative affascinanti e diverse dai soliti percorsi.

