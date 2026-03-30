Le Marche sono protagoniste alla XXI edizione di Cortinametraggio, uno dei festival italiani più rilevanti dedicati ai cortometraggi. Tra i finalisti figura un regista di Falconara Marittima, Nikola Brunelli, che ha ottenuto riconoscimenti nel corso dell'evento. La manifestazione vede coinvolte la Fondazione Marche Cultura e la Marche Film Commission, che partecipano con iniziative dedicate alla promozione del cinema regionale.

"Il mio amico Karl", scritto dall’anconetano Emanuele Mochi, narra la storia del risveglio della coscienza critica di un’adolescente attraverso un amico immaginario ispirato a Karl Marx FALCONARA MARITTIMA - Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission protagonista alla XXI edizione di Cortinametraggio, tra i più importanti festival italiani dedicati ai corti. Nel corso della kermesse, la Fondazione ha presentato ad un’attenta sala, gremita di registi e operatori del settore, gli ottimi risultati raggiunti in questi ultimi anni e le opportunità offerte a chi sceglie di girare nelle Marche. «In questi tre anni – ha dichiarato Andrea... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Le Marche in vetrina a “Cortinametraggio”: il regista falconarese Nikola Brunelli tra i finalisti del Festival

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