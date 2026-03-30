Durante l'edizione di Agriumbria, il Gruppo Grifo ha allestito una mostra dedicata alle frisone. L'esposizione permette ai visitatori di osservare da vicino il processo di produzione del latte, esaminando lo stato di salute degli animali coinvolti e la provenienza del prodotto che finisca sulle tavole dei consumatori. La presentazione mira a offrire un'opportunità di confronto diretto tra pubblico e settore lattiero-caseario.

“Qui il consumatore può vedere direttamente da dove arriva il latte che giunge nelle loro tavole e toccare con mano lo stato di salute degli animali che lo producono. Queste bellissime frisone stanno bene, sono tenute bene, sono veramente coccolate dai nostri soci allevatori e per questo riescono anche a fare produzioni di qualità. La qualità del prodotto finale è infatti conseguenza diretta del modo in cui l’animale è tenuto”. Tra gli oltre 600 capi zootecnici presenti ad Agriumbria, anche in questa edizione hanno fatto bella mostra di sé numerose frisone degli allevatori soci del Gruppo Grifo Agroalimentare, alcune delle quali hanno partecipato anche ai concorsi nazionali in programma alla fiera. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Le frisone del Gruppo Grifo in mostra ad Agriumbria

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