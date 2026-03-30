Gli allevatori delle Madonie confermano il proprio livello di eccellenza ad Agriumbria 2026

Gli allevatori delle Madonie hanno partecipato ad Agriumbria 2026, che si è svolta dal 27 al 29 marzo a Bastia Umbra. In questa manifestazione, hanno confermato il loro livello di eccellenza nel settore della zootecnia nazionale. La partecipazione si è concentrata sulle attività legate alla presentazione e alla valorizzazione delle produzioni locali.

Nel panorama della zootecnia nazionale, gli allevatori confermano il proprio livello di eccellenza distinguendosi nella kermesse che si è svolta dal 27 al 29 marzo a Bastia Umbra Nel panorama della zootecnia nazionale, gli allevatori delle Madonie confermano il proprio livello di eccellenza distinguendosi ad Agriumbria 2026, svoltasi dal 27 al 29 marzo a Bastia Umbra. I risultati conseguiti rafforzano il profilo competitivo del comparto all’interno del Madonie Unesco Global Geopark, dove tradizione e innovazione si coniugano in un modello zootecnico avanzato e solido. La manifestazione umbra ha saputo coniugare efficacemente tradizione rurale e innovazione agricola, coinvolgendo un pubblico ampio e qualificato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Gli allevatori delle Madonie confermano il proprio livello di eccellenza ad Agriumbria 2026 Articoli correlati Sogin: l'ad Artizzu, "Eccellenza del settore riconosciuta a livello internazionale"Un intervento articolato, quello dell'ad, che ha respinto le critiche mosse negli ultimi mesi, rivendicando i risultati raggiunti dalla società... Parco delle Madonie, consulenza gratuita per il Geoparco Unesco ad Angelo MerlinoL'ex presidente e funzionario tecnico agronomo della Regione Siciliana ha contribuito in maniera significativa alla conoscenza delle peculiarità del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gli allevatori delle Madonie confermano... Argomenti discussi: Agriumbria 2026, allevatori delle Madonie tra i protagonisti. Parco delle Madonie, contributi dalla Regione per risarcire i danni provocati dalla fauna selvaticaLe somme stanziate dalla Regione saranno integrate con ulteriori importi propri dell’Ente e permetteranno di liquidare tutti gli indennizzi maturati fino al 31 dicembre 2025 ... ilsicilia.it Madonie. Troppi daini, troppi suidi: il grido d'allarme di chi vive e lavora nel territorioAgricoltori, allevatori e produttori si sono uniti nell'associazione Azione Madonie per chiedere di affrontare come un'emergenza un problema che si trascina da anni: l'eccesso di ungulati che provoc ... rainews.it