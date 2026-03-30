In una crisi che coinvolge Iran e Arabia Saudita, il governo saudita dichiara pubblicamente di favorire il dialogo diplomatico, ma fonti non ufficiali indicano che dietro le quinte sostiene azioni più dure contro Teheran. La posizione ufficiale si contrappone a segnali di supporto a misure di rafforzamento militare e pressione economica, creando una discrepanza tra le dichiarazioni pubbliche e le attività di governo.

Sono numerose le domande innescate dal conflitto in Iran. Tuttavia, tra le tante, ne emerge forse soprattutto una: a che gioco sta giocando l’Arabia Saudita? Ufficialmente, nei mesi scorsi, Riad ha più volte auspicato che Washington e Teheran risolvessero le loro divergenze attraverso una soluzione di tipo diplomatico. Una posizione, questa, che i sauditi condividevano con Ankara. Non è inoltre un mistero che proprio l’Arabia Saudita abbia recentemente partecipato a dei colloqui in Pakistan insieme a Egitto e Turchia per discutere di come far concludere l’attuale crisi mediorientale. Tuttavia, dietro le quinte, pare proprio che Mohammad bin Salman si sia mossa ben diversamente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le ambigue mosse di Riad nella crisi iraniana

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