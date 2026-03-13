Nella crisi iraniana l’Europa usi la saggezza Parla Manciulli
In un intervento recente, un rappresentante europeo ha sottolineato la necessità di affrontare con attenzione le tensioni in Iran, evidenziando che la minaccia per il continente è concreta e reale. Ha aggiunto che, di fronte a questa situazione, è fondamentale agire con grande intelligenza e saggezza, evitando decisioni impulsive o rischiose. La sua analisi si concentra sulla responsabilità europea nel gestire la crisi.
“Prima di tutto occorre acquisire la consapevolezza che la minaccia in Europa è concreta e reale. Dopodiché, sono necessarie grande intelligenza e grande saggezza. L’Europa ha una grande arma, che è la propria cultura, i propri ideali di diritto, democrazia e giustizia. Ma occorre anche guardare al mondo per ciò che è, affrontando la complessità che abbiamo di fronte senza indugiare davanti all’assunzione della responsabilità che ci viene data”. Lo dice a Formiche.net Andrea Manciulli, direttore delle Relazioni istituzionali della fondazione MedOr e esperto di terrorismo e sicurezza internazionale. Qual è il ruolo dell’Iran oggi nelle reti... 🔗 Leggi su Formiche.net
Articoli correlati
Nella crisi iraniana a pesare sull’economia è l’incertezza. Parla Braw (Ac)L’escalation in Medio Oriente non ha ancora una fine visibile, e questo sta diventando il vero problema per l’economia globale.
Leggi anche: Quattro futuri possibili per la Groenlandia e una crisi che parla all’Europa
La Rivoluzione Iraniana: Come l’Iran Cambiò per Sempre nel 1979 | Documentario Completo
Approfondimenti e contenuti su Parla Manciulli
Argomenti discussi: Nella crisi in Iran serve il pragmatismo di Erdogan e Meloni. Parla Politi.
CRISI IRANIANA: L’ITALIA NON PUÒ RESTARE SPETTATRICELa crisi tra Occidente e Iran rappresenta un vero banco di prova per la politica estera italiana. In momenti come questi, la ... opinione.it
L'Iran è la crisi che mette alla prova PechinoWang Yi chiama Mosca, Parigi e Teheran. Un test di credibilità per le piattaforme create da Xi Jinping come l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, e per la sua sicurezza energetica. La guer ... ilfoglio.it