Nella crisi iraniana l’Europa usi la saggezza Parla Manciulli

In un intervento recente, un rappresentante europeo ha sottolineato la necessità di affrontare con attenzione le tensioni in Iran, evidenziando che la minaccia per il continente è concreta e reale. Ha aggiunto che, di fronte a questa situazione, è fondamentale agire con grande intelligenza e saggezza, evitando decisioni impulsive o rischiose. La sua analisi si concentra sulla responsabilità europea nel gestire la crisi.

"Prima di tutto occorre acquisire la consapevolezza che la minaccia in Europa è concreta e reale. Dopodiché, sono necessarie grande intelligenza e grande saggezza. L'Europa ha una grande arma, che è la propria cultura, i propri ideali di diritto, democrazia e giustizia. Ma occorre anche guardare al mondo per ciò che è, affrontando la complessità che abbiamo di fronte senza indugiare davanti all'assunzione della responsabilità che ci viene data". Lo dice a Formiche.net Andrea Manciulli, direttore delle Relazioni istituzionali della fondazione MedOr e esperto di terrorismo e sicurezza internazionale.

