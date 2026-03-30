Le altre La Sanmichelese non punge colpo United sul Maranello

Nel match tra Sammartinese e Sanmichelese il punteggio finale è rimasto sullo zero a zero. La formazione locale ha schierato Falavigna tra i pali, con Malaguti, Berselli, Carnevali e Re in difesa. A centrocampo sono stati impiegati Bega, Acanfora, Torlai e Valentini, mentre in attacco hanno giocato Bianchini e Montipò. La Sanmichelese non ha trovato il modo di segnare durante l’incontro.

sammartinese 0 sanmichelese 0 SAMMARTINESE: Falavigna, Malaguti (28’st Barbieri), Berselli, Carnevali, Re, Bega, Acanfora, Torlai (44’st Coghi), Valentini (17’st Lecce), Bianchini (19’st Salsi), Montipò. A disp. Bigoni, Ametta, Gigante, Singh, Sula. All. Paterlini SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ferrari (26’st Farina), Baisi, Tardini (26’st Peddis), Vernia, Alicchi, Spezzani, Notari (41’st Gorzanelli), Casta, Manzini. A disp. Paganelli, Merli, Rafrafi, Geti, Teneggi, Bertolini. All. Azzurro Arbitro: Visani di Faenza Note: ammoniti Acanfora, Torlai, Costa La Sanmichelese, ormai certa del 3° posto, non passa a San Martino. Al 4’ Manzini tira a colpo sicuro e Malaguti salva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le altre. La Sanmichelese non punge, colpo United sul Maranello Articoli correlati Schiavone colpisce al 91’. Il Maranello fa suo il derby con la SanmicheleseMARANELLO 1 SANMICHELESE 0 MARANELLO: Khalfaoui, Tognin, Orlandi, Canalini (60’ Galli), Marverti, Evangelisti, Zagari (75’ Guidetti), Restilli (85’... Leggi anche: La Sanmichelese passeggia sul Camposanto e torna a -4 dalla vetta