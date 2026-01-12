La Sanmichelese passeggia sul Camposanto e torna a -4 dalla vetta

La Sanmichelese ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Camposanto, tornando a quattro punti dalla vetta della classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, grazie ai gol di Chiossi e Azindow. La squadra guidata da mister ha dimostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in zona play-off.

V. CAMPOSANTO 0 SANMICHELESE 2 V. CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Cicero (80'Malavasi), Mensah (75' Denteh), Pjolla, Deliu, Bortolazzi (50' Grazia A.), Natali, Gripshi, Stabellini (75' Borellini Gualdi), Acanfora (60' Ofosu). A disp. Sacchi, Rampazzi, Ndrejaj. All. Luppi SANMICHELESE: Paganelli, Fontanini (62' Baisi), Merli (70' Minutolo), Tardini, Ashong, Farina, Rafrafi (62' Notari), Spezzani (75' Alicchi), Peddis (75' Teneggi), Casta, Manzini. A disp. Brandoli, Doku, Vernia, Gorzanelli. All. Azzurro Arbitro: De Luca di Piacenza Reti: 45' aut. Pjolla, 75' Peddis Note: ammoniti Bortolazzi, Chiossi, Fontanini La Sanmichelese risponde al Medolla San Felice tornando a -4 dalla vetta col 2-0 sul campo del Camposanto, al sesto ko di fila.

