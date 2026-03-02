Schiavone colpisce al 91’ Il Maranello fa suo il derby con la Sanmichelese

Nel calcio, il Maranello ha vinto il derby contro la Sanmichelese grazie a un gol di Schiavone al 91’. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore del Maranello. La formazione di casa ha schierato Khalfaoui, Tognin, Orlandi, Canalini (sostituito da Galli al 60’), Marverti, Evangelisti, Zagari (sostituito da Guidetti al 75’), Restilli (sostituito da Annovi all’85’), Schiavone, Totaro (sostituito da Riva al 70’), Capasso (sostituito da

MARANELLO 1 SANMICHELESE 0 MARANELLO: Khalfaoui, Tognin, Orlandi, Canalini (60’ Galli), Marverti, Evangelisti, Zagari (75’ Guidetti), Restilli (85’ Annovi), Schiavone, Totaro (70’ Riva), Capasso (60’ Baafi). A disp.: Mazzetti, Dello Preite, Seghizzi, Damiano. All.: Tosi SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong (15’ Ferrari), Farina (75’ Doku), Alicchi, Rafrari (46’ Tardini), Notari, Manzini, Peddis. A disp.: Paganelli, Spezzani, Gorzanelli, Teneggi, Geti. All.: Azzurro Arbitro: Zoffoli di Cesena Reti: 91’ Schiavone Note: espulso al 70’ Orlandi, ammoniti Evangelisti, Merli, Orlandi, Capasso, Totaro, Tardini. Ci pensa il solito Schiavone, al timbro numero 15, a regalare al Maranello il derby con la Sanmichelese al 91’: i biancazzurri volano a +9 sulla zona calda, i sassolesi a -8 dalla vetta perdono anche il 2° posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schiavone colpisce al 91’. Il Maranello fa suo il derby con la Sanmichelese Doppietta di Schiavone. Al Maranello il big matchSAMMARTINESE 0 MARANELLO 2 SAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri, Montipò, Re, Malaguti (31’st Turri), Bega, Torlai (15’st Valentini), Acanfora (41’st... Leggi anche: Il protagonista. Schiavone ancora star. Il Maranello non si ferma Tutto quello che riguarda Schiavone colpisce. Argomenti discussi: Schiavone colpisce al 91’. Il Maranello fa suo il derby con la Sanmichelese; Pro Patria-Virtus Verona 2-2, Cernigoi salva Fresco da un giro all’inferno: il racconto dallo Speroni. Schiavone colpisce al 91’. Il Maranello fa suo il derby con la SanmicheleseMARANELLO 1 SANMICHELESE 0 MARANELLO: Khalfaoui, Tognin, Orlandi, Canalini (60’ Galli), Marverti, Evangelisti, Zagari (75’ Guidetti), Restilli (85’ Annovi), ... ilrestodelcarlino.it