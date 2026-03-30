Le 13 Porte turismo esperienziale | nuova app per scoprire Vico Equense

È stata lanciata una nuova applicazione dedicata al turismo esperienziale a Vico Equense, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai percorsi paesaggistici della zona. L’app permette di scoprire e navigare tra i percorsi in modo più semplice, offrendo informazioni dettagliate e strumenti pratici per esplorare il territorio. La piattaforma mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a valorizzare le attrazioni locali.

Un’app per potenziare e rendere sempre più a portata di tutti i percorsi paesaggistici di Vico Equense. Si è svolta presso la Sala delle Colonne dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso, la presentazione ufficiale del nuovo calendario escursionistico 20262027 legato al progetto de “ Le 13 Porte ”. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i nuovi percorsi, gli aggiornamenti dei sentieri e le iniziative che accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta del territorio, ma soprattutto la nuova app dedicata, che consolida la visione di Vico Equense come destinazione di turismo lento e sostenibile, capace di coniugare natura, storia e identità locale, anche attraverso smartphone e dispositivi mobili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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