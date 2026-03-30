Lazio nuova allerta meteo | domani raffiche forti e rischio burrasca

Il dipartimento di protezione civile ha emesso un'allerta meteo per il Lazio in vista di martedì 31 marzo. È previsto un aumento delle raffiche di vento che potrebbero raggiungere intensità elevate, con il rischio di burrasca. La situazione ha portato alla diffusione di avvisi di criticità e di misure di prevenzione per le aree interessate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo avviso di criticità riguarda il Lazio per la giornata di martedì 31 marzo. Dalle prime ore di domani, e per le successive 24-36 ore, è prevista allerta gialla per condizioni di vento sostenuto su tutto il territorio regionale. Vento forte su tutta la regione. Secondo l’avviso diffuso nell’ambito del Sistema di Protezione Civile regionale, sul Lazio sono attesi venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Si tratta del quadro meteorologico indicato per tutte le aree regionali interessate dall’allertamento. L’incipit. Il peggioramento non porta pioggia, ma un aumento deciso dell’intensità del vento che impone attenzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lazio, nuova allerta meteo: domani raffiche forti e rischio burrasca Articoli correlati Leggi anche: Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, 26 marzo: forti raffiche di vento e pioggia Allerta meteo a Frosinone e nel Lazio per venti da forti a burrascaLa Direzione Regionale Emergenza Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per vento valida sul Lazio e a Frosinone a partire dalle prime ore...