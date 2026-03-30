Allerta meteo a Frosinone e nel Lazio per venti da forti a burrasca

Per le prossime 24-36 ore, il Lazio e Frosinone sono sotto allerta gialla per venti forti e burrasca, secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile regionale. L'allerta è valida a partire dalle prime ore di martedì 31 marzo 2026. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le precauzioni necessarie per prevenire eventuali problemi causati dal maltempo.

La Direzione Regionale Emergenza Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per vento valida sul Lazio e a Frosinone a partire dalle prime ore di domani, martedì 31 marzo 2026, e per le successive 24-36 ore. La criticità riguarda soprattutto le zone di allerta regionali, con venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti settentrionali. A Frosinone - riportano gli esperti di 3bmeteo.it - domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1474m. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Allerta meteo a Frosinone e nel Lazio per venti da forti a burrasca Articoli correlati Leggi anche: Venti forti, burrasca e mareggiate: scatta allerta meteo 'gialla' nel Foggiano Precipitazioni isolate e venti forti fino a burrasca, scattano 18 ore di allerta meteo 'gialla' nel Foggiano“Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sui...