La Lazio si trova a dover affrontare una situazione di emergenza tra i pali. In vista della ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali, l’allenatore Maurizio Sarri potrebbe essere costretto a schierare il terzo portiere della rosa. La squadra ha già avuto problemi legati alla posizione di numero uno, e ora si rischia di dover fare affidamento su un’ulteriore soluzione di emergenza.

Con Provedel out per il resto della stagione e con il classe 2005 alle prese con guai fisici contro il Parma può giocare Alessio Furlanetto (2002) Nuovo campanello d’allarme in casa Lazio. Non finiscono mai i guai per Maurizio Sarri che in vista del ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali contro il Parma potrebbe dover giocare con il terzo portiere. Infatti dopo Provedel si è fermato anche il vice, Motta. “Riacutizzazione di problemi fisici che lo avevano già condizionato all'inizio del ritiro a Tirrenia”. Per questo motivo Edoardo Motta ha lasciato il ritiro dell’Italia Under 21 ed è tornato a Roma. L’estremo difensore si è dovuto fermare dunque dopo un avvio scintillante con la Lazio. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Lazio è emergenza fra i pali: problemi per Motta, Sarri in campo col terzo portiere?

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