Il portiere della Lazio impegnato con l’Italia Under 21 ha subito un infortunio che ha portato al suo rientro anticipato. La squadra si prepara alla partita di martedì contro la Svezia, mentre due giocatori sono stati assenti all’ultimo minuto, influenzando le sessioni di allenamento. Le condizioni del portiere sono state aggiornate, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’infortunio.

Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Pessotto mette in guardia tutti: «Hanno provato ad abbatterci, ma la Juventus non muore mai!» Lecce, che tegola! Intervento chirurgico e stagione finita per Berisha: il comunicato del club De Gea ammette: «Quest’anno siamo partiti male e ci siamo messi addosso tanta pressione. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita! La fascia da capitano.» Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Carlos Augusto Inter, il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate: un top club alla finestra Johan Cruijff, oltre 35. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Motta, problemi per il portiere della Lazio con l’Italia U21: le sue condizioni e gli aggiornamenti

Articoli correlati

Infortunio Vlahovic: niente Pisa, ma il serbo punta già la trasferta di Udine. Gli aggiornamenti e le sue condizioniKayode Juve, bianconeri stregati dalla crescita del laterale del Brentford: scout già in missione in Inghilterra! Gli aggiornamenti Perin via dalla...

Infortunio Neuer, tegola per il Bayern Monaco: il portiere salterà il match con l’Atalanta! Il bollettino ufficiale con le sue condizioniBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Infortunio Motta

Temi più discussi: Juve, Motta è un caso: il club lo ha scovato a 11 anni, poi lo ha mollato. Ora fa felice la Lazio; Zoff 'benedice' il baby Motta: Ha personalità, può diventare protagonista nella Lazio; Motta para, Taylor segna. È sorpasso sul Bologna. Patric: Lazio in crescita; Motta: Avevo detto ai miei amici di non prendermi al fanta, ecco perché! Ora il +4 e dico….

Lazio, infortunio Motta: emergenza in porta per Sarri!Nuovo infortunio per Motta e allarme totale per la Lazio in vista della prossima 31^ giornata contro il Parma. Il giovane ... fantamaster.it

Infortunio Motta, torna a Formello: problemi in U21, le condizioniIl giovane portiere della Lazio Edoardo Motta, convocato in Nazionale U21 dal CT Baldini, ... msn.com

Ancora uno stop in casa Lazio Con l’infortunio di Edoardo Motta — sul quale si spera di rivederlo già contro il Parma — la S.S. Lazio tocca quota 38 infortuni stagionali. Numeri incredibili, purtroppo da record… Una stagione segnata davvero da troppi pr - facebook.com facebook

LAZIO - Motta lascia il raduno dell'Under 21 per infortunio, è emergenza in porta ift.tt/oT2F0Qk x.com