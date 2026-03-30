La Lazio si prepara a sfidare il Parma all’Olimpico, in un match che si svolgerà sabato 4 aprile. La squadra sta valutando diverse opzioni offensive, con Milik e Tresoldi tra i nomi più accreditati per il ruolo di attaccante. La partita rappresenta un momento importante per mantenere la corsa europea dopo le vittorie contro Milan e Bologna.

La Lazio si prepara a un sabato di fuoco all’Olimpico: il 4 aprile arriva il Parma di Carlos Cuesta, un test decisivo per blindare le ambizioni europee dopo i successi pesanti contro Milan e Bologna. Mentre la squadra insegue la continuità sul campo — memore della stoica vittoria dell’andata firmata Noslin in doppia inferiorità numerica — la dirigenza biancoceleste è già proiettata al restyling dell’attacco per la stagione 2026-2027. Secondo quanto riportato da Il Tempo, i fari sono puntati su due profili diametralmente opposti: l’esperienza di Arkadiusz Milik e la freschezza di Nicolò Tresoldi. Il polacco, in uscita dalla Juventus nonostante un contratto fino al 2027, rappresenterebbe l’usato sicuro per dare peso internazionale al reparto, ma la sua nota fragilità fisica impone riflessioni profonde a Formello. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Lazio, doppio binario per l’attacco: spuntano Milik e Tresoldi

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