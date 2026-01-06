Juventus | doppio binario per il centrocampo

La Juventus si muove rapidamente sul mercato per rinforzare il centrocampo, adottando un approccio a doppio binario. La strategia mira a integrare elementi di esperienza e fisicità, migliorando la qualità e la compattezza del reparto. Questa scelta riflette l’intento di consolidare la squadra con interventi mirati e concreti, garantendo una maggiore solidità nelle prossime competizioni.

La Juventus non perde tempo sul mercato e lavora su due fronti per rinforzare il centrocampo con esperienza e fisicità. Guido Rodriguez e Franck Kessié sono i nomi che dominano le strategie di Damien Comolli, con Luciano Spalletti che ha dato priorità a un innesto capace di dare equilibrio immediato

Juventus, Comolli prova i colpi Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia - In quest’ottica piace Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid. it.blastingnews.com

Il silenzio di Conte alla vigilia della Juventus fa rumore: le scelte dell'allenatore del Napoli e l'emergenza a centrocampo - Antonio Conte non ha nuovamente parlato in conferenza stampa alla vigilia di una gara ufficiale di Serie A o di Champions League.

Juventus, Rodriguez più Dovbyk Doppio colpo e cessione a sorpresa

Doppio colpo a gennaio Le ultime sul mercato #Juventus

