Dopo gli incidenti tra tifoserie e forze dell’ordine, Chiacchio chiarisce la differenza tra le decisioni prese per Inter e Napoli-Lazio. La questione dei divieti di trasferta torna a essere di attualità, con le autorità che cercano di bilanciare sicurezza e diritto di tifare.

"> Dopo gli episodi di violenza che hanno coinvolto tifoserie e ordine pubblico, il tema dei divieti di trasferta torna al centro del dibattito. A fare chiarezza sulle differenti sanzioni adottate è l’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo e presidente della Commissione di diritto sportivo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Nel caso di Cremonese-Inter, il lancio di un petardo che ha colpito il portiere Emil Audero ha portato a un divieto di trasferta per tre gare ai tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Trasferte vietate, Chiacchio spiega il doppio binario: “Casi diversi tra Inter e Napoli-Lazio”

Approfondimenti su Trasferte Vietate

Il governo ha deciso di vietare le trasferte a Lazio e Napoli fino a giugno.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di vietare ai tifosi di Napoli e Lazio di seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine della stagione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Trasferte Vietate

Trasferte vietate ai tifosi del Pisa. Rigettato il ricorso urgente al TarPisa, 24 ottobre 2025 – Niente trasferta a Milano per questa sera. Si spegne anche l'ultima speranza dei tifosi nerazzurri di assistere al match con il Milan che andrà in scena alle 20.45 a San Siro. lanazione.it

Trasferte vietate ai tifosi del Pisa, il sindaco Conti: Provvedimento punitivo sproporzionatoPisa, 23 ottobre 2025 – Trasferte vietate per tre mesi ai tifosi del Pisa dopo gli scontri avvenuti in via Piave con gli ultras dell’Hellas Verona. Tutti i settori ospiti in cui giocherà la squadra di ... lanazione.it

grande idea quella di mandare un simpatizzante del Napoli (che si rifiuta di arbitrarlo per "dormire tranquillo") ad arbitrare Juve-Lazio quando la juve è in lotta col Napoli per i post CL e MKenny e Locatelli sono diffidati; cosa potrà mai andare storto x.com

Doris Bacic dal Napoli Women alla Lazio Women a titolo definitivo - facebook.com facebook