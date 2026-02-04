Trasferte vietate Chiacchio spiega il doppio binario | Casi diversi tra Inter e Napoli-Lazio

Da napolipiu.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli incidenti tra tifoserie e forze dell’ordine, Chiacchio chiarisce la differenza tra le decisioni prese per Inter e Napoli-Lazio. La questione dei divieti di trasferta torna a essere di attualità, con le autorità che cercano di bilanciare sicurezza e diritto di tifare.

"> Dopo gli episodi di violenza che hanno coinvolto tifoserie e ordine pubblico, il tema dei divieti di trasferta torna al centro del dibattito. A fare chiarezza sulle differenti sanzioni adottate è l’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo e presidente della Commissione di diritto sportivo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Nel caso di Cremonese-Inter, il lancio di un petardo che ha colpito il portiere Emil Audero ha portato a un divieto di trasferta per tre gare ai tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

trasferte vietate chiacchio spiega il doppio binario casi diversi tra inter e napoli lazio

© Napolipiu.com - Trasferte vietate, Chiacchio spiega il doppio binario: “Casi diversi tra Inter e Napoli-Lazio”

Approfondimenti su Trasferte Vietate

Trasferte vietate a Lazio e Napoli fino a giugno: firmato il decreto del Viminale

Il governo ha deciso di vietare le trasferte a Lazio e Napoli fino a giugno.

Scontri, trasferte vietate ai tifosi di Napoli e Lazio fino a fine stagione

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di vietare ai tifosi di Napoli e Lazio di seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine della stagione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Trasferte Vietate

Trasferte vietate ai tifosi del Pisa. Rigettato il ricorso urgente al TarPisa, 24 ottobre 2025 – Niente trasferta a Milano per questa sera. Si spegne anche l'ultima speranza dei tifosi nerazzurri di assistere al match con il Milan che andrà in scena alle 20.45 a San Siro. lanazione.it

Trasferte vietate ai tifosi del Pisa, il sindaco Conti: Provvedimento punitivo sproporzionatoPisa, 23 ottobre 2025 – Trasferte vietate per tre mesi ai tifosi del Pisa dopo gli scontri avvenuti in via Piave con gli ultras dell’Hellas Verona. Tutti i settori ospiti in cui giocherà la squadra di ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.