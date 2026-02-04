Trasferte vietate Chiacchio spiega il doppio binario | Casi diversi tra Inter e Napoli-Lazio
Dopo gli incidenti tra tifoserie e forze dell’ordine, Chiacchio chiarisce la differenza tra le decisioni prese per Inter e Napoli-Lazio. La questione dei divieti di trasferta torna a essere di attualità, con le autorità che cercano di bilanciare sicurezza e diritto di tifare.
"> Dopo gli episodi di violenza che hanno coinvolto tifoserie e ordine pubblico, il tema dei divieti di trasferta torna al centro del dibattito. A fare chiarezza sulle differenti sanzioni adottate è l’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo e presidente della Commissione di diritto sportivo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Nel caso di Cremonese-Inter, il lancio di un petardo che ha colpito il portiere Emil Audero ha portato a un divieto di trasferta per tre gare ai tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Trasferte Vietate
Trasferte vietate a Lazio e Napoli fino a giugno: firmato il decreto del Viminale
Il governo ha deciso di vietare le trasferte a Lazio e Napoli fino a giugno.
Scontri, trasferte vietate ai tifosi di Napoli e Lazio fino a fine stagione
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di vietare ai tifosi di Napoli e Lazio di seguire le proprie squadre in trasferta fino alla fine della stagione.
Ultime notizie su Trasferte Vietate
Trasferte vietate ai tifosi del Pisa. Rigettato il ricorso urgente al TarPisa, 24 ottobre 2025 – Niente trasferta a Milano per questa sera. Si spegne anche l'ultima speranza dei tifosi nerazzurri di assistere al match con il Milan che andrà in scena alle 20.45 a San Siro. lanazione.it
Trasferte vietate ai tifosi del Pisa, il sindaco Conti: Provvedimento punitivo sproporzionatoPisa, 23 ottobre 2025 – Trasferte vietate per tre mesi ai tifosi del Pisa dopo gli scontri avvenuti in via Piave con gli ultras dell’Hellas Verona. Tutti i settori ospiti in cui giocherà la squadra di ... lanazione.it
grande idea quella di mandare un simpatizzante del Napoli (che si rifiuta di arbitrarlo per "dormire tranquillo") ad arbitrare Juve-Lazio quando la juve è in lotta col Napoli per i post CL e MKenny e Locatelli sono diffidati; cosa potrà mai andare storto x.com
Doris Bacic dal Napoli Women alla Lazio Women a titolo definitivo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.