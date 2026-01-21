Porta a porta festeggia stasera su Rai 1 i 30 anni | gli ospiti di Bruno Vespa per lo speciale

Stasera su Rai 1, Porta a porta celebra i suoi 30 anni con uno speciale in diretta condotto da Bruno Vespa. La puntata ospita figure politiche, volti noti della rai e ricordi significativi della storia del programma, offrendo un’occasione per riflettere su tre decenni di approfondimenti e discussioni. Un momento di confronto che ripercorre l’evoluzione della trasmissione e il suo ruolo nel panorama televisivo italiano.

La trasmissione di Bruno Vespa festeggia tre decenni con una serata in diretta su Rai 1. In studio stasera leader politici, volti storici della Rai e momenti simbolo della storia del programma. Trent'anni dopo il debutto, Porta a Porta spegne le candeline e torna in prima serata con uno speciale pensato come una grande fotografia dell'Italia raccontata in tv. Stasera, mercoledì 21 gennaio alle ore 21.45 su Rai 1, il programma di Bruno Vespa celebra una lunghissima stagione televisiva che ha attraversato governi, crisi, svolte politiche e cambiamenti culturali, alternando attualità, cronaca e spettacolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa a 30 anni dalla prima puntata con Prodi, gli ospiti di stasera su Rai 1Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa celebra i 30 anni dalla prima puntata, trasmessa il 22 gennaio 1996.

Bruno Vespa nello speciale per i 30 anni di Porta a Porta mostra il plastico di Cogne e intervista BossettiNel suo speciale per i 30 anni di Porta a Porta, Bruno Vespa presenta il plastico di Cogne e intervista Massimo Bossetti, offrendo approfondimenti sui temi trattati nel programma.

