Un avvocato di Ancona, mentre portava fuori il cane, ha trovato un portafoglio abbandonato sulla strada. Dopo averlo raccolto, ha constatato che al suo interno c’erano denaro e documenti. Inizialmente ha cercato di rintracciare il proprietario, impiegando circa tre ore per tentare di contattarlo.

Ancona, 30 marzo 2026 – Porta fuori il cane e trova un portafoglio sulla strada con dentro soldi e documenti. E’ successo all’avvocato Ugo Pierlorenzi, sabato mattina, a Pietralacroce. Il professionista si è dato da fare ed è stato impegnato per più di tre ore per rintracciare il proprietario perché all’interno c’erano vari documenti tra i quali anche quello di identità. Un bel gesto visto che ha impiegato più di tre ore prima di accertarsi come raggiungerlo e fargli sapere che il portafoglio, con d entro quasi 200 euro, era stato recuperato. Alla ricerca del proprietario. L’avvocato prima ha chiesto informazioni nelle vicinanze al luogo dove lo aveva trovato, poi ha cercato di contattare tramite i social l’uomo a cui apparteneva, 58 anni, residente nel quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’avvocato Ugo trova un portafoglio in strada: 3 ore per rintracciare il proprietario

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