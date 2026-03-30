Sabato mattina, in un quartiere di Ancona, un avvocato ha trovato un portafoglio abbandonato mentre portava a passeggio il cane. Dopo averlo preso, ha dedicato alcune ore alla ricerca del proprietario e, in seguito, gli ha consegnato il portafoglio a mano. L’episodio si è concluso con la restituzione del portafoglio all’ignaro titolare.

Passeggiava con il cane e ha notato qualcosa sulla strada. Non si è rassegnato finché non ha trovato il proprietario ANCONA - Sabato mattina l’avvocato Ugo Pierlorenzi portava fuori il cane a Pietralacroce quando ha notato un portafoglio sull’asfalto. Dentro c’erano quasi 200 euro e i documenti, compresa la carta d’identità di un uomo di 58 anni residente in zona. Pierlorenzi ha chiesto nelle vicinanze poi ha rintracciato il nome sui social e un numero di cellulare. Chiamate senza risposta. Temendo che fosse andato perso anche il telefono è salito verso l’indirizzo di residenza. Nel primo pomeriggio ha trovato la figlia del proprietario, cui ha consegnato il portafoglio intatto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Portafoglio smarrito, avvocato lo restituisce a mano dopo ore di ricerche

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