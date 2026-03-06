Trova un’audiocassetta con un contenuto speciale e parte la caccia virale al proprietario | trovato in poche ore

A Roma, nelle ultime ore, è stata trovata un'audiocassetta con un contenuto speciale. La scoperta ha attirato immediatamente l'attenzione dei passanti e della comunità locale, dando il via a una caccia virale per individuare il proprietario. In poche ore, molte persone hanno condiviso l'informazione sui social, sperando di ritrovare chi ha perso l'oggetto.

Se le favole hanno sempre un lieto fine, allora quello che è successo a Roma nelle scorse ore è una favola in piena regola. Qui il ritrovamento fortuito di una vecchia audiocassetta ha innescato una mobilitazione digitale senza precedenti, culminata nel ricongiungimento tra un prezioso reperto sonoro e i legittimi eredi. Tutto ha avuto inizio nel quadrante nord della Capitale, tra via delle Vigne Nuove e via di Villa di Faonte. Una residente di nome Serena, camminando lungo la strada, ha notato un oggetto insolito abbandonato su un muretto: una piccola audiocassetta di colore arancione, caratterizzata da una striscia bianca e da una grafia d’altri tempi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

