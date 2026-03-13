Nelle ultime settimane, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lodi e i militari del comando provinciale hanno effettuato controlli mirati contro il lavoro nero e le violazioni sulla sicurezza. Sono state sanzionate attività con un importo complessivo superiore ai 37mila euro e sono state sospese tre imprese. Le operazioni sono state condotte congiuntamente per verificare il rispetto delle norme.

Lodi, 13 marzo 2026 – Oltre 37mila euro di sanzioni e tre attività sospese. È il bilancio dei controlli straordinari, contro il lavoro irregolare, condotti nelle ultime settimane dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lodi, insieme ai militari del comando provinciale. Bilancio Dei Controlli. Nel complesso sono state verbalizzate sanzioni per 11.400 euro, per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sanzioni amministrative per 26.315 euro, nei confronti di cinque imprenditori, due dei quali appartenenti alla stessa impresa. I controlli, mirati a verificare il rispetto della normativa e a contrastare il lavoro nero, si sono concentrati soprattutto nel Sud Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoro nero e sicurezza, raffica di controlli nel Lodigiano: oltre 37mila euro di sanzioni

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