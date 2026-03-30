Lavoro domestico le parti sociali chiedono riforma di un settore cruciale per la cittadinanza
Lavoro domestico, le parti sociali chiedono una riforma del settore. Questa richiesta arriva in un momento in cui il tema è considerato di fondamentale importanza per la cittadinanza. La necessità di interventi strutturali viene ribadita da rappresentanti di diverse sigle sindacali e associazioni di categoria, che evidenziano la mancanza di aggiornamenti normativi da tempo. La discussione si concentra sull’esigenza di intervenire per migliorare le condizioni di lavoro e tutela dei lavoratori.
Roma, 30 marzo 2026 – Una riforma organica del settore del lavoro domestico è urgente e non più rinviabile. È quanto le parti sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto – Fidaldo (composta da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Adld, Adlc), Domina, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf – hanno evidenziato nella piattaforma unitaria inviata alle massime istituzioni: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro dell’Interno, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e Ministro per le Disabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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