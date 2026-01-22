L’assessore De Roberto annuncia la volontà di ricandidarsi, sottolineando l’impegno continuo nel settore delle politiche sociali. Al centro dell’attenzione, il terzo settore e le case popolari, ambiti fondamentali per il benessere della comunità. Nonostante le sfide, l’obiettivo è proseguire con dedizione e attenzione alle esigenze dei cittadini, garantendo servizi e soluzioni sostenibili per tutte le fasce della popolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sono pronta a ricandidarmi e a continuare il buon lavoro svolto In un settore che non è stato facile da gestire come quello delle politiche sociali”. L’assessore Paola De Roberto mentre è ancora al lavoro incontrando in una tre giorni di confronto circa più di 100 tra associazioni e gruppi che operano nel terzo settore, conferma la volontà di restare nel consiglio comunale, dove guarda con interesse alla possibilità che a guidarlo ci sia l’ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. A mezzanotte del 5 febbraio, venti giorni dopo le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, Paola De Roberto, insieme agli altri componenti della giunta decade dal suo incarico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Politiche sociali, assessore De Roberto al lavoro su terzo settore e case popolari

Forum Terzo Settore Campania: “Pronti a collaborare con l’assessore Morniroli per rafforzare la rete degli interventi sociali”Il Forum del Terzo Settore Campania esprime il proprio apprezzamento per la disponibilità dell’assessore Andrea Morniroli a collaborare per rafforzare la rete degli interventi sociali nella regione.

Forum Terzo Settore Campania: “Pronti a collaborare con l’assessore Morniroli per rafforzare la rete degli interventi sociali e sostenere la scuola pubblica”Il Forum Terzo Settore Campania si è congratulato con l’assessore Andrea Morniroli per il suo impegno nelle politiche sociali e nell’istruzione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Confronto istituzionale sulle politiche sociali; Politiche sociali. Al via il potenziamento dei servizi del piano di Integrazione sociale; Il presidente Decaro nomina la nuova Giunta della Regione Puglia; Giunta Decaro, chi sono i dieci assessori: il profilo e le deleghe assegnate.

Politiche sociali, l’assessore Bartolazzi presente all’insediamento della Consulta per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitariCagliari, 28 gennaio 2025 - L’assessore alla Sanità, Igiene e Servizi Sociali Armando Bartolazzi ha partecipato stamane alla seduta di insediamento della Consulta per i servizi sociali, socio-sanitari ... regione.sardegna.it

Gran Ballo delle Luci d’Artista: Balnea Aps e il Contrapasso ringraziano l'assessore De RobertoLe Associazioni Nuova Gioventù Balnea APS e Il Contrapasso ringraziano di cuore l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola de Roberto, per aver reso possibile la partecipazione ai ... salernotoday.it

Ribadito il supporto a politiche sociali e giovanili - facebook.com facebook

VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare Ore 16 – sala Etruschi L'ordine del giorno consiglio.regione.lazio.it/vw=homeCommis… #Sanità #RegioneLazio #CommissioneSanità #ConsiglioRegionale #Lazio x.com