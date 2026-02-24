da damasco a raqqa le mobilitazioni sociali chiedono inclusione

Le proteste sociali tra Damasco e Raqqa nascono dalla crescente insoddisfazione per la mancanza di rappresentanza politica e servizi essenziali. Le manifestazioni si intensificano dopo mesi di crisi economica e scarsità di risorse, coinvolgendo gruppi di cittadini che chiedono un cambiamento concreto. Le piazze si riempiono di persone che sfidano le tensioni, ritenendo urgente un intervento per migliorare le condizioni di vita. Le richieste si diffondono rapidamente in diverse aree del paese.

Siria Le proteste in corso attraversano territori e settori lavorativi diversi: insegnanti, portuali, contro le nuove tariffe energetiche. E potrebbero aprire a uno spazio politico nuovo Siria Le proteste in corso attraversano territori e settori lavorativi diversi: insegnanti, portuali, contro le nuove tariffe energetiche. E potrebbero aprire a uno spazio politico nuovo Come osservano Yassin Suweiha su al-Jumhuriya e Joseph Daher su Sifr, non si tratta di una nuova «rivoluzione», bensì dell’emergere di dinamiche negoziali socio-economiche e politiche trasversali, capaci di attraversare territori, settori professionali e comunità diverse. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Damasco annuncia la presa della prigione al-Aqtan a RaqqaIl governo siriano ha comunicato di aver riconquistato la prigione di al-Aqtan a Raqqa, nel nord-est del paese.

A Raqqa c’è un grosso problema di metanfetamineE per le forze di sicurezza siriane che hanno appena preso il posto dei curdi è una faccenda più grave anche del terrorismo ... ilpost.it

Il mondo sotto a RaqqaI curdi hanno scavato una rete di botole e tunnel per prepararsi a una guerriglia di resistenza, che poi non c'è stata: ci siamo andati ... ilpost.it

Le 10 città più antiche del mondo: 1) Sana’a al-Umma, 12.200 anni 2) Jericho 10.600 anni 3) Damasco 9200 anni 4) Alessandria 7900 anni 5) Latakia 7300 anni 6) Samarra 6500 anni 7) Aden 5500 anni 8) Khorasan 4800 anni 9) Raqqa 4000 anni 10) Aleppo - facebook.com facebook