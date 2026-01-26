Famiglia e lavoro rapporto di Sviluppo Lavoro Italia | Cresce l’occupazione l’istruzione riduce i divari

Secondo il rapporto di Sviluppo Lavoro Italia, la situazione occupazionale mostra segnali di miglioramento, con un aumento delle famiglie con almeno un lavoratore e una riduzione di quelle senza occupazione. I giovani beneficiano di condizioni più favorevoli, mentre l’istruzione si conferma uno strumento chiave per ridurre precarietà e divari di genere, contribuendo a un equilibrio più stabile tra famiglia e lavoro.

Aumentano le famiglie con almeno un occupato, diminuiscono quelle senza lavoro, migliorano le condizioni dei giovani e l’istruzione si conferma l’arma più efficace contro precarietà e divari di genere. È questo il quadro che emerge dal Rapporto 2025 “Famiglia e Lavoro” pubblicato da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giunto all’undicesima edizione e realizzato nell’ambito del Programma statistico nazionale del Sistan. Il Rapporto analizza il rapporto tra struttura familiare e partecipazione al mercato del lavoro, offrendo una lettura integrata delle dinamiche occupazionali e mettendo in luce punti di forza e criticità che incidono sull’inclusione lavorativa, in particolare di giovani e donne.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Rapporto 2025 “Famiglia e Lavoro” di Sviluppo Lavoro Italia: cresce l'occupazione nei nuclei familiariIl Rapporto 2025 “Famiglia e Lavoro” di Sviluppo Lavoro Italia analizza l’andamento dell’occupazione all’interno dei nuclei familiari, evidenziando una crescita significativa.

