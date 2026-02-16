Occupazione in Crescita, ma Solo per gli Over 50: L’Italia Invecchia e il Mercato del Lavoro Mostra Segni di Squilibrio. L’occupazione in Italia registra una crescita che, però, presenta una distribuzione anomala: nei primi tre anni del governo Meloni, l’aumento dei posti di lavoro ha riguardato quasi esclusivamente la fascia di età over 50. Un fenomeno attribuibile all’interazione tra riforme pensionistiche, contesto demografico e una ripresa economica che ha premiato l’esperienza. Questa tendenza solleva interrogativi sulla sostenibilità del mercato del lavoro e sulle opportunità per le nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Secondo i dati recenti, l’occupazione tra i giovani under 35 è aumentata, ma il 33% di loro lavora in modo precario.

I dati Istat evidenziano un miglioramento nel mercato del lavoro, con una diminuzione della disoccupazione ai livelli più bassi da inizio rilevazioni e un incremento dell’occupazione su base annua.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’occupazione cresce. Ma in tre anni di gioverno Meloni, solo per over 50. È l’effetto pensioni; Lavoro: Uil, Più precari e giovani poveri, Bucci: Occupazione cresce ma salari bassi; USA: a gennaio l’occupazione tiene, ma la crescita è a macchia di leopardo; Lavoro, cresce l’occupazione under 35 ma non la qualità: un giovane su tre è precario.

L’occupazione cresce. Ma in tre anni di gioverno Meloni, solo per over 50. È l’effetto pensioniBoom degli anta: più 1,1 milioni. Crollano i giovani e le fasce centrali. Le cause per gli esperti: Rimbalzo post Covid, smottamento demografico e stretta ... repubblica.it

Lavoro, cresce l’occupazione under 35 ma non la qualità: un giovane su tre è precarioNegli ultimi anni l’occupazione in Italia ha raggiunto il suo massimo storico, ma questo aumento non si è tradotto in un analogo incremento della produttività e dei redditi. La precarietà, per gli und ... ildenaro.it

La legge sulla sicurezza approvata il 4 giugno 2025 da Meloni introduce il reato di occupazione stradale. Paola Bevere (Resistenza Legale): «L’effetto è disincentivare la partecipazione alle manifestazioni, con il rischio di violare i diritti costituzionali». #Presa x.com

PresaDiretta. . Nell’inchiesta di PresaDiretta si analizzano gli effetti della nuova legge sulla sicurezza, approvata al Senato il 4 giugno 2025 dal governo guidato da Giorgia Meloni, che ha introdotto il reato di occupazione stradale. Paola Bevere, avvocata di R facebook