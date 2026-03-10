Variazioni alla circolazione in città e nelle frazioni

Da mercoledì 11 marzo, le variazioni alla circolazione in città e frazioni prevedono sensi unici regolati da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. La modifica riguarda la zona B in corrispondenza del civico 138 a Indicatore, con restrizioni di circa 30 metri. La disposizione sarà in vigore fino a venerdì 13 marzo, con orari dalle 8:30 alle 18:30.

Sensi unici regolati da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a partire da mercoledì 11 marzo: fino a venerdì 13 a Indicatore zona B in corrispondenza del civico 138 per 30 metri dalle 8:30 alle 18:30. Fino a mercoledì 18 a Campoluci tra i civici 35A e 35H dalle 8:30 alle 17:30. Fino a sabato 21 marzo in viale Dante dall’incrocio con via Chiarini fino alla rotatoria di via Romana dalle 8:30 alle 18:30 e in via Alessandro Dal Borro tra i civici 28 e 30 dalle 8:30 alle 17:30. Fino a lunedì 30 in via Gaetano Donizetti tra i civici 7 e 13 dalle 8:30 alle 17:30. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

