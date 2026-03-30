Lavori di manutenzione sospensione idrica in due località per nove ore | la mappa

Da ferraratoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 31, due località del Comune di Comacchio resteranno senza acqua per circa nove ore a causa di lavori di manutenzione. La fabbrica dell'acqua ha comunicato la sospensione idrica durante questa giornata, senza specificare gli orari esatti o le zone interessate. La misura riguarda l'interruzione temporanea del servizio in entrambe le località coinvolte.

Il Cadf ( la fabbrica dell'acqua) informa che martedì 31 ci sarà la sospensione idrica in due località del Comune di Comacchio. A Porto Garibaldi, nell'intera località, dalle 8 alle 17.30 e a Lido delle Nazioni, in via Capanno Garibaldi e in via Scolo Spadina, dalle 8 alle 17. Cali di pressione potranno verificarsi anche nelle zone limitrofe. I lavori potranno provocare la fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo. In caso di maltempo i lavori saranno posticipati a data da destinarsi. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Maltempo nel Ferrarese: alberi caduti, danni alle strutture e neve. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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