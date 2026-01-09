Lavori di manutenzione a Fuorni | scatta la sospensione idrica
A Fuorni, lunedì 12 gennaio, si effettueranno lavori di manutenzione in Via delle Calabrie (altezza civico 45). La sospensione dell’acqua sarà in vigore dalle 10 alle 14 e interesserà anche le strade e traverse limitrofe, tra cui l’incrocio con Via Cappello. Si consiglia di pianificare di conseguenza le attività quotidiane per minimizzare eventuali disagi derivanti dalla temporanea interruzione del servizio.
Disagi in vista nella zona orientale di Salerno. Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Delle Calabrie (altezza civica 45), sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 10 alle 14 di lunedì 12 gennaio alle seguenti strade e traverse limitrofe:- Via delle Calabrie a incrocio Via Cappello. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
