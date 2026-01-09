Lavori di manutenzione a Fuorni | scatta la sospensione idrica

A Fuorni, lunedì 12 gennaio, si effettueranno lavori di manutenzione in Via delle Calabrie (altezza civico 45). La sospensione dell’acqua sarà in vigore dalle 10 alle 14 e interesserà anche le strade e traverse limitrofe, tra cui l’incrocio con Via Cappello. Si consiglia di pianificare di conseguenza le attività quotidiane per minimizzare eventuali disagi derivanti dalla temporanea interruzione del servizio.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.