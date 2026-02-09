Lavori di manutenzione in via De Martino | scatta la sospensione idrica

Da salernotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle otto alle dieci di giovedì mattina, l’acqua verrà sospesa in via De Martino a Salerno. La mancanza di acqua riguarda anche le strade e le traverse vicine, mentre i lavori di manutenzione vengono portati avanti all’altezza del civico 34. Diverse famiglie si troveranno a fare i conti con il disagio durante quelle due ore.

Disagi in vista per diverse famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di manutenzione in Via Renato de Martino altezza civico n° 34, sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 12 febbraio dalle ore 8 alle ore 10, alle seguenti strade e traverse limitrofe:Via Renato De Martino tratto compreso.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su De Martino Lavori

Lavori di manutenzione a Fuorni: scatta la sospensione idrica

A Fuorni, lunedì 12 gennaio, si effettueranno lavori di manutenzione in Via delle Calabrie (altezza civico 45).

Roma: Acea Ato 2, venerdi’ sospensione idrica in diversi Comuni per lavori manutenzione

Acea Ato 2 comunica che, venerdì, in alcuni comuni di Roma, si verificherà una sospensione temporanea dell’approvvigionamento idrico a causa di lavori di manutenzione destinati a migliorare l’efficienza del servizio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su De Martino Lavori

Argomenti discussi: Interventi di manutenzione del patrimonio; Ferrovia, linea Firenze – Empoli – Pisa: lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale; Manutenzione ordinaria Villa Monastero di Varenna; Dispositivo di temporaneo di circolazione in via Materdei per lavori di manutenzione.

lavori di manutenzione inAl via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. ex SS 93 Appulo-LucanaPOTENZA - Partiranno domani, 10 febbraio, i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. ex SS 93 Appulo-Lucana, dall'incrocio con ... ivl24.it

lavori di manutenzione inRadda in Chianti, manutenzione in viale XI FebbraioRADDA IN CHIANTI. Martedì 10 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Radda in Chianti per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in viale I lavori di AdF martedì 10 febbraio dalle 9.30 ... ilcittadinoonline.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.