Lavori di manutenzione in via De Martino | scatta la sospensione idrica

Dalle otto alle dieci di giovedì mattina, l’acqua verrà sospesa in via De Martino a Salerno. La mancanza di acqua riguarda anche le strade e le traverse vicine, mentre i lavori di manutenzione vengono portati avanti all’altezza del civico 34. Diverse famiglie si troveranno a fare i conti con il disagio durante quelle due ore.

A Fuorni, lunedì 12 gennaio, si effettueranno lavori di manutenzione in Via delle Calabrie (altezza civico 45).

Acea Ato 2 comunica che, venerdì, in alcuni comuni di Roma, si verificherà una sospensione temporanea dell’approvvigionamento idrico a causa di lavori di manutenzione destinati a migliorare l’efficienza del servizio.

Al via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. ex SS 93 Appulo-LucanaPOTENZA - Partiranno domani, 10 febbraio, i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. ex SS 93 Appulo-Lucana, dall'incrocio con ... ivl24.it

Radda in Chianti, manutenzione in viale XI FebbraioRADDA IN CHIANTI. Martedì 10 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Radda in Chianti per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in viale I lavori di AdF martedì 10 febbraio dalle 9.30 ... ilcittadinoonline.it

Sulmona, al via i lavori di manutenzione al Teatro Maria Caniglia Dalla prossima settimana iniziano i lavori di manutenzione al Teatro Maria Caniglia di Sulmona, inseriti nel percorso di recupero e rigenerazione indicato come prioritario dall’amministrazio facebook

Da oggi per un mese circa, lavori di manutenzione straordinaria delle strutture del ponte del Pincio che sormonta via XXV Aprile. Non ci saranno variazioni di traffico x.com