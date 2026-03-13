Discoteche abusive e violazioni delle norme di sicurezza | scattano i sigilli per due locali in piazza della Vittoria

Nella giornata del 13 marzo 2026, le autorità hanno messo i sigilli a due locali in piazza della Vittoria a Pavia. Le ispezioni hanno evidenziato che entrambi i locali operavano come discoteche abusive, senza le necessarie autorizzazioni e con vie di fuga bloccate, violando così le norme di sicurezza previste dalla legge. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui proprietari o sulle persone presenti.

Pavia, 13 marzo 2026 – Discoteca abusiva, mancanza di autorizzazioni, vie di uscita bloccate e gravi violazioni delle norme di sicurezza. Come ormai accade sempre più frequentemente, dopo il drammatico caso di Crans-Montana, sono questi i motivi che portano al sequestro dei locali notturni. E così è accaduto anche a due noti esercizi del centro storico di Pavia, in Piazza della Vittoria: dopo i controlli effettuati tra l’11 e il 12 marzo, il questore Luigi di Clemente a disposto la sospensione immediata delle licenze, per un mese in un caso e per 10 giorni nell'altro. Sala sovraffollata e porta tagliafuoco bloccata: i ghisa chiudono il bar con la disco nel sotterraneo 80 persone stipate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Discoteche abusive e violazioni delle norme di sicurezza: scattano i sigilli per due locali in piazza della Vittoria Articoli correlati Leggi anche: Piper Club, scattano i sigilli alla storica discoteca romana: mancato rispetto delle norme di sicurezza Officine abusive nei seminterrati: scattano i sigilliA San Nicola la Strada, i carabinieri della locale stazione, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei... Una selezione di notizie su Discoteche abusive Temi più discussi: Locale trasformato in discoteca per una serata di ballo: convalidato il sequestro del Babù; Catania, controlli nei locali della movida: sanzionate due discoteche per diverse irregolarità; Rave party e musica a tutto volume nel capannone agricolo, blitz delle forze dell'ordine: denunciati cento giovani. Discoteche abusive in piazza della Vittoria: la polizia chiude due localiPavia. Il Questore di Pavia ha disposto la sospensione immediata delle licenze, ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., in un caso per un mese, nell’altro per 10 giorni, nei confronti di due noti ... laprovinciapavese.gelocal.it Demoliva auto su un terreno agricolo trasformato in una maxi-discarica abusivaImprenditore denunciato dai carabinieri a Sardara, dove è stata sequestrata un'area di oltre 2mila metri quadrati: nessuna misura anti-inquinamento, pavimento non impermealizzato ... rainews.it