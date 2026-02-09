Lavoratori in nero e violazioni sulla sicurezza | scattano chiusura e maxi multa per un panificio

Durante il fine settimana, gli ispettori del contingente Inl Sicilia hanno chiuso un panificio nel territorio agrigentino, multandolo con una maxi cifra. Le verifiche hanno scoperto lavoratori in nero e gravi violazioni sulla sicurezza, portando alla sospensione dell’attività. La decisione arriva dopo controlli mirati nel settore della panificazione, in un’operazione che mira a contrastare irregolarità e rischi sul lavoro.

Un'azienda di Faenza è finita sotto controllo.

Durante un'operazione dei carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro di Latina, sono stati riscontrati sette lavoratori in nero e irregolarità relative alla sicurezza in un'azienda agricola della zona.

