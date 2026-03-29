Nella tarda mattinata di domenica, una Mercedes ha perso il controllo sulla strada statale 16, cappottandosi e finendo in un fossato che corre lungo la carreggiata. L'incidente ha richiesto l'intervento di un'ambulanza, che ha trasportato in condizioni di urgenza un passeggero presso l'ospedale Bufalini. Sul posto sono intervenuti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

L'incidente nella tarda mattinata di domenica sulla Ss16, per permettere i soccorsi e l'atterraggio dell'elimedica l'Adriatica è stata temporaneamente chiusa Paurosa carambola, nella tarda mattinata di domenica, sulla Ss16 con una Mercedes che è cappottata finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Il sinistro si è verificato intorno alle 11.15 al chilometro 142 all'altezza di Camerlona quando, per cause ancora in corso di accertamento, il 76enne alla guida del veicolo che procedeva in direzione di Ferrara ha perso il controllo del mezzo sbandando verso destra e uscendo di strada. Sia l'uomo che la donna, una 55enne, che viaggiava sul sedile del passeggero sono rimasti incastrati tra le lamiere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Perde il controllo dell'auto e volano nel fosso, coppia trasportata d'urgenza al Bufalini

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