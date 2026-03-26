Le case automobilistiche annunciano autonomie di 500, 600 o anche 800 km con una singola ricarica secondo il ciclo WLTP. Tuttavia, si tratta di valori dichiarati, e la distanza reale percorribile può variare in base a diversi fattori come condizioni di guida e climatizzazione. La data ipotizzata per l’adozione diffusa di queste autonomie resta il 2026.

Autonomia auto elettrica nel 2026, qual è la realtà? I costruttori dichiarano 500, 600, anche 800 km di autonomia WLTP. La realtà sulla strada è diversa — non di poco, e non per caso. Nel 2026 i test indipendenti più rigorosi disponibili, condotti da ADAC, Motor.no e InsideEVs su decine di veicoli reali, ci permettono finalmente di rispondere con precisione alla domanda che ogni potenziale acquirente si pone: quanti km fa davvero un’auto elettrica? La risposta non è un numero solo. Dipende da dove guidi, a che velocità, in che stagione e con che stile di guida. Questa guida smonta il numero WLTP e lo sostituisce con dati reali, fornendo gli strumenti per calcolare l’autonomia attesa nel proprio caso specifico. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Autonomia auto elettrica nel 2026: quanti km si fanno davvero con una ricarica

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