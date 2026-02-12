EON | Ricarica auto elettrica a costo variabile bonus da 120€ con l’app Home e accesso al PUN

E.ON lancia un nuovo piano per rendere più economica la ricarica delle auto elettriche a casa. Chi usa l’app Home può ottenere un bonus di 120 euro e beneficia di tariffe variabili, a seconda dell’orario e dell’accesso al PUN. L’obiettivo è aiutare gli utenti a risparmiare sui costi di ricarica domestica, in un momento in cui le auto elettriche stanno diventando sempre più diffuse.

Ricarica Auto Elettrica: E.ON Lancia un Piano per Abbattere i Costi Domestici. La ricarica domestica delle auto elettriche e ibride plug-in diventa più conveniente grazie a E.ON Luce Drive Smarty, l’offerta lanciata il 12 febbraio 2026 che permette agli utenti di accedere al prezzo all’ingrosso dell’energia, con un bonus di 120 euro per chi utilizza l’app E.ON Home. L’iniziativa mira a rendere più accessibile la mobilità elettrica, sfruttando le fluttuazioni del mercato energetico e incentivando la ricarica nelle ore serali e nei fine settimana. Il Contesto: Crescita del Mercato e Necessità di Ridurre i Costi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su E.ON Ricarica

Tesla ha iniziato a testare la ricarica bidirezionale sul suo Cybertruck in Texas.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand)

Ultime notizie su E.ON Ricarica

Argomenti discussi: Auto elettriche, protocollo d’intesa tra Motus-E e Assosegnaletica sulle stazioni di ricarica; BYD e la ricarica in 5 minuti dell'auto elettrica; Le auto del futuro saranno così; Auto elettrica? Ora si ricarica... alle Poste: altre 29 nuove colonnine attive.

La ricarica domestica ora costa meno: è il momento di attivare E.ON Luce Drive SmartyPer massimizzare la convenienza di un'auto elettrica o di un'ibrida plug-in è necessario ridurre al minimo il costo della ricarica domestica. Si tratta di ... hdmotori.it

Auto elettriche e batterie allo stato solido: cosa cambia per autonomia, tempi di ricarica e costiCome le batterie allo stato solido rivoluzioneranno autonomia, ricarica e costi delle auto elettriche: vantaggi, sfide e prospettive ... autotoday.it

Borso del Grappa | Nuova auto elettrica con tre colonnine di ricarica: il Comune si proietta nel “futuro sostenibile” - facebook.com facebook