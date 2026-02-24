La Fise celebra i 100 anni Di Paola | Rotta verso Los Angeles

La Fise festeggia il suo centenario a causa di un secolo di attività nel settore equestre. Di Paola ha annunciato che il 2024 sarà dedicato a grandi eventi, tra cui un viaggio verso Los Angeles per i mondiali. Durante la cerimonia al Salone d'Onore del Coni, il presidente ha sottolineato come l’anno sarà pieno di sfide sportive e iniziative sociali. Questa celebrazione segna un traguardo importante per la federazione.

La Federazione Italiana Sport Equestri celebra in questo 2026 il centesimo anniversario dalla sua fondazione, un traguardo raggiunto tra grandi sfide, storiche vittorie e importanti trasformazioni che la proiettano verso il futuro con un rinnovato impegno che va ben oltre l’agonismo. “Siamo una Federazione meravigliosa, che ha cento anni ma non li dimostra - ha detto il presidente Fise e vicepresidente del Coni, Marco Di Paola -. Guardiamo costantemente al domani, parlando soprattutto ai giovani e ai loro sogni, le loro passioni, le loro ambizioni. A loro dobbiamo dare delle risposte, grazie ai valori dello sport, che vengono prima del risultato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Un lupo torna a Los Angeles dopo 100 anni: il viaggio e la storia di una femmina dal mantello neroDopo un secolo, un lupo nero torna a Los Angeles. Paola Padovan: “In Finlandia per sognare Los Angeles 2028. L’obiettivo è valicare i 60 metri”Paola Padovan, atleta italiana, è stata ospite dell’ultima puntata di OA Focus su YouTube, dove ha condiviso i suoi obiettivi e progetti. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Giornata europea contro le molestie, Di Paola (Fise): Lo sport grande filiera di valori; Giornata europea contro molestie, Massaccesi (Onbd): Lavoriamo per creare sinergie a favore dei ragazzi; Giornata europea contro le molestie. D’Ubaldo (OdG Lazio): Giornata europea contro molestie importante segnale da sport; Giornata europea contro le molestie Di Paola Fise | Lo sport grande filiera di valori. FISE, l'impegno contro le violenze. Quinta edizione della Giornata Europea contro le MolestieSi è svolta a Roma, nello Spazio Esperienza Europa David Sassoli del Parlamento Europeo Italia, la quinta edizione della Giornata Europea contro le Molestie, evento di sensibilizzazione - con ampia pa ... msn.com Sport: Fise, al via quinta edizione della Giornata europea contro le molestieLa Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) è 'orgogliosa' di annunciare la presentazione della quinta edizione della Giornata Europea contro le Molestie, che si terrà il prossimo 19 febbraio 2026 ( ... adnkronos.com In aula a Los Angeles, Nick Reiner, figlio del regista Rob, si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio dei genitori. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles Nathan Hochman ha dichiarato che l’ufficio non ha ancora deciso se chiedere la - facebook.com facebook Ora la Nfl punta sul flag football, la prova generale sarà alle Olimpiadi di Los Angeles x.com